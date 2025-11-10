Cassaforte e elettrodomestici spariti, altri due furti nella Bassa

0
Ladri in azione nel fine settimana nella Bassa friulana. A Rivignano Teor, dopo aver forzato un infisso, i malviventi hanno letteralmente sradicato una cassaforte a muro dall’abitazione di un 48enne, portandola via con tutto il suo contenuto: gioielli e contanti per circa 3 mila euro.
A Gonars, invece, i topi d’appartamento hanno approfittato di una finestra lasciata socchiusa per introdursi nella casa di un 35enne, da cui hanno asportato monili in oro ed elettrodomestici per un valore stimato di 1.700 euro.