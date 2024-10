Hanno prima forzato la porta d’ingresso dell’abitazione, poi, quasi a colpo sicuro, si sono diretti verso la cassaforte e l’hanno sventrata. All’interno c’erano gioielli per 50mila euro. Il colpo è avvenuto questa mattina in una casa di Codroipo. La proprietaria, una donna di 84 anni, in quel momento non era in casa.

Al rientro, una volta constatato il furto, ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Majano.