Cassaforte sventrata con una flex, colpo da 15mila euro a Tarcento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Muniti di una flex, sono riusciti a sventare una cassaforte a muro nascosta in una casa di Tarcento. Una volta aperto il forziere, i ladri l’hanno svuotato di tutti i monili che custodiva, tra cui anche un prezioso bracciale in oro. Il colpo, che si stima ammonti a 15 mila euro, è stato compiuto ieri sera nella proprietà di una residente di 55 anni, uscita dalla sua abitazione tra le 19.30 e le 22.30.

Per entrare nell’immobile di via Riviera di Ponente, i malviventi hanno manomesso la finestra del bagno. Dopo l’allarme lanciato dalla proprietaria al ritorno in casa, sul posto sono giunti i carabinieri di Faedis e del Norm di Cividale. Sul caso – che sembra essere stato studiato nei dettagli – indagano i militari dell’arma della stazione di Tarcento.