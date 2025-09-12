Cassazione, licenziamento di Stefano Puzzer in contrasto con legge anticovid

La Cassazione ha annullato la sentenza con cui la Corte d’Appello di Trieste aveva confermato la legittimità del licenziamento del portuale Stefano Puzzer, a capo delle proteste anti green pass, deciso dall’Agenzia lavoro portuale di Trieste nel 2022, subito dopo la fine dell’emergenza Covid. Lo ha reso noto l’avvocato Mirta Samengo, difensore del portuale assieme all’avvocato Alessandra Devetag.

I due legali avevano fatto ricorso contro la sentenza d’appello che confermava la decisione di primo grado del Tribunale del lavoro di Trieste. Secondo i giudici triestini, la legge anticovid salvaguardava dal licenziamento solo chi non poteva ottenere o esibire il green pass e non chi, come nel caso di Puzzer, per scelta non aveva acquisito ed esibito il documento.

Un’interpretazione che gli ermellini hanno giudicata estranea al contesto normativo, sia perché non prevista, sia perché in contrasto con l’intenzione del legislatore di consentire al lavoratore di conservare il posto, sia pure con perdita della retribuzione e ogni altra forma di compenso. Il portuale, infatti, non era giuridicamente privo del lasciapassare in quanto vaccinato una prima volta e poi guarito dal Coronavirus. La Corte ha dunque annullato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Venezia che dovrà pronunciarsi attenendosi a principi interpretativi indicati dalla Cassazione.