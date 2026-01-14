Cassazione, rigettato il ricorso dello Snami sulla continuità assistenziale

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del sindacato Snami contro l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, mettendo fine a una controversia avviata nel 2022 sulla riorganizzazione della continuità assistenziale. La Suprema Corte ha confermato le decisioni già assunte dal Tribunale di Udine e dalla Corte d’appello di Trieste, entrambe favorevoli ad AsuFc.

Il ricorso riguardava la presunta condotta antisindacale dell’azienda nella riorganizzazione temporanea delle sedi di guardia medica durante l’emergenza Covid, quando la carenza di personale aveva imposto lo spostamento dei medici sulle sedi principali e la deviazione delle chiamate da quelle secondarie. Secondo lo Snami, tali scelte avrebbero richiesto un accordo sindacale. La Cassazione ha invece chiarito che, una volta condivise le modifiche in sede sindacale, l’Azienda può attuarle anche unilateralmente, senza subordinare l’operatività al raggiungimento di un’intesa.