Cassonetti incendiati a Capodanno, 50 interventi in Fvg

Festeggiamenti di Capodanno senza gradi preoccupazioni in Friuli Venezia Giulia. La notte, trascorsa tra cenoni in famiglia e feste di piazza, non ha visto causato in regione particolari emergenze. Tutti gli interventi di maggior rilievo, circa una cinquantina, sono stati causati da cassonetti dei rifiuti finiti in fiamme a causa di petardi esplosi all’interno dei contenitori, sia per dolo che per negligenza. Una trentina i principi di incendio domati dai Vigili del fuoco nella provincia di Trieste. Una ventina quelli in provincia di Udine. Proprio nel capoluogo friulano un gruppetto di ragazzi è stato sorpreso innescare fuochi d’artificio all’interno di alcuni bidoni da alcuni cittadini che hanno allertato le forze dell’ordine.

Tra le emergenze affrontate la notte di San Silvestro si segnalano, inoltre, un incendio di sterpaglie domato a Tarcento e due interventi per auto cappottate autonomamente a Faedis e a Corno di Rosazzo. Nel primo caso, però, all’arrivo dei soccorritori, il conducente si era già allontanato dalla scena del sinistro perchè probabilmente ubriaco.

Dalle 20 del 31 dicembre alle 8 del primo gennaio gli operatori della SORES di Palmanova hanno ricevuto e gestito circa 500 chiamate, ovvero 150 in più rispetto alla media delle altre giornate.