Cassonetti incendiati nella notte: vandalismo a Bicinicco

Vandali in azione a Bicinicco, dove nella notte quattro cassonetti della nettezza urbana sono stati dati alle fiamme in via Casali Stocco. I contenitori sono andati completamente distrutti nell’incendio.

L’allarme è scattato attorno alle 2. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Manzano e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le ultime fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili. Non si esclude che all’origine del rogo possa esserci una bravata messa in atto da alcuni giovani.