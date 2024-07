Tonano i cassonetti per strada a Udine, questa volta saranno intelligenti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Piazzale Cella, viale Volontari della Libertà, via Podgora, via Malborghetto, Viale Divisione Garibaldi-Osoppo e via San Domenico potrebbero essere alcune delle strade protagoniste della sperimentazione che vedrà Udine tentare di rimodulare il sistema della raccolta rifiuti attraverso l’introduzione dei cassonetti intelligenti.

Il ‘Casa per casa’ introdotto alla fine del 2019 dalla Giunta Fontanini, in collaborazione con Net, aveva portato difficoltà di conferimento nei palazzi molto grandi, privi di aree dove poter creare isole ecologiche condominiali. Proprio per venire incontro a queste famiglie ed eliminare le brutte file di bidoncini dai marciapiedi pubblici, l’assessore all’Ambiente, Eleonora Meloni, ha annunciato l’introduzione nelle zone critiche dei bidoni smart, abilitati al riconoscimento dell’utenza associata alla Tari.

Cassonetti da aprire tramite App, in grado anche di pesare i conferimenti e – in caso – di premiare i cittadini più virtuosi con una tariffazione più “puntuale e premiante”.

Un ritorno quasi al passato, ma con un occhio rivolto verso il futuro, che porterà, dopo poco più di 4 anni, i cassonetti ai lati di alcune strade. Possibilista l’ex vicesindaco dell’amministrazione che introdusse l’attuale sistema di raccolta rifiuti, Loris Michelini, pronto a valutare i pro e i contro della novità ma anche preoccupato dai fenomeni dei cattivi conferimenti.

“Non vorrei si ritornasse indietro, al turismo dei rifiuti e a quando molti sacchi delle immondizie stazionavano accanto ai bidoni stradali”, spiega il capogruppo di minoranza di Identità Civica. Poi, sbattendo il dito sull’orologio, aggiunge: “È ora che la Giunta dia risposte a tutte quelle famiglie che vivono nei condomini di via Sabbadini, via Malborghetto, via Mantova e dell’area pedonale del Centro Storico di Udine. Noi – conclude il consigliere – lo avremmo già fatto“.