Castelmonte, oggi il 50° pellegrinaggio annuale dell’Arcidiocesi

L’arcidiocesi di Udine ha rinnovato una tradizione lunga mezzo secolo. Nel giorno della festa della Natività di Maria, tanti fedeli friulani hanno partecipato al cinquantesimo pellegrinaggio diocesano annuale a Castelmonte, culminato con la Santa messa celebrata dall’arcivescovo Riccardo Lamba.

“Dio ha chiesto la collaborazione di Gioacchino e Anna, genitori di Maria, perché quest’ultima potesse venire al mondo – ha detto monsignor Lamba durante l’omelia – e ha chiesto la collaborazione sua e di Giuseppe, per poter far arrivare Gesù nel mondo. Dio ha scelto la mediazione e Gesù stesso ha scelto la mediazione per annunciare il Vangelo, chiamando gli apostoli e i discepoli”.

Per questo, ha detto l’arcivescovo, anche la Chiesa è chiamata a mediare e a collaborare perché la salvezza debba essere annunciata a tutti. “Ciascuno di noi – ha concluso – è chiamato a essere mediatore e mediatrice, come Maria; per questo siamo nati”.

Al termine della celebrazione, il vicario generale uscente, monsignor Guido Genero, è stato omaggiato e il nuovo vicario, monsignor Dino Bressan, ha espresso il suo solenne giuramento e la professione di fede, iniziando così il proprio ministero.