Guidava ubriaco, con un tasso circa due volte oltre il limite. Per questo motivo, un 62enne della Bassa Friulana, residente a Bagnaria Arsa, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Gli accertamenti dei carabinieri sono scattati dopo l’incidente che ieri sera il conducente aveva causato, fortunatamente senza provocare feriti. Per l’automobilista, sorpreso con un tasso alcolemico di 1,46 grammi per litro, è scattato anche il ritiro della patente e il sequestro preventivo del veicolo.