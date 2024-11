Cavallo bloccato nel fango salvato nella Riserva della Foce dell’Isonzo

Spettacolare intervento dei Vigili del Fuoco in una zona paludosa della Riserva Naturale della Foce dell’Isonzo, all’Isola della Cona, a Staranzano, per soccorrere un cavallo allo stato brado che, nel pomeriggio, è rimasto bloccato dal fango misto ad acqua.

Una volta nella riserva, i Vigili del Fuoco hanno dovuto lasciare i mezzi e proseguire a piedi; dopo circa un’ora hanno raggiunto l’animale, ormai stremato, e aiutandosi con dei tronchi lo hanno messo in sicurezza evitando che annegasse.

A quel punto è intervenuto un elicottero degli stessi Vigili del Fuoco, decollato da Venezia, che ha imbarcato un veterinario che è stato poi calato, assieme ad un aereosoccorritore, con il verricello.

Il veterinario ha sedato il cavallo che è stato poi imbragato, agganciato all’elicottero e trasportato in un pascolo della riserva dove è stato preso in carico dal personale del parco e dal veterinario.