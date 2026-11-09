Cavarzerani, accessi dalla recinzione e nuove accuse di pressioni

Qualcuno scavalca le recinzioni della Cavarzerani nonostante il filo spinato, mentre all’interno è in corso la visita istituzionale dei politici. Altri sostano fuori; qualcuno espleta i propri bisogni negli spazi verdi appena ripuliti. Dentro, invece, tra gli ospiti c’è chi telefona, chi chiacchiera e chi gioca a cricket.

Un viavai che, tutto sommato, non dispiace a Dario Monino, titolare de La Giulugne, il bar di fronte al centro rilevato con la moglie lo scorso settembre.

[INT DARIO MONINO ]

Dal sopralluogo esce scossa Anna Paola Peratoner, presidente della commissione comunale Politiche sociali: “Quello che abbiamo visto non avremmo voluto vederlo”. Chiede il coinvolgimento dell’azienda sanitaria per affrontare “queste situazioni veramente inquietanti”. Il Comune approfondirà anche le richieste degli ospiti sull’accesso alla residenza.

Andrea Di Lenardo denuncia invece presunte pressioni sugli ospiti perché riferiscano ai politici soltanto aspetti positivi del centro. Secondo il consigliere di AVS-Possibile, in mattinata alcuni migranti sarebbero stati messi a pulire anche il piazzale esterno, in ciabatte. “Tutto perché i politici vedano una realtà edulcorata che non corrisponde alla realtà quotidiana”, accusa, chiedendo alla Prefettura di intervenire.