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Cavarzerani, Cucchi interroga Piantedosi

La senatrice di AVS chiede verifiche sulle condizioni del centro e sul rispetto degli obblighi del gestore, fino all’eventuale revoca dell’incarico.
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulle condizioni dell’ex caserma Cavarzerani di Udine. L’ha presentata la senatrice di AVS Ilaria Cucchi, riprendendo le denunce del consigliere comunale Andrea Di Lenardo sul centro che ospita oltre 450 richiedenti asilo.

Nell’atto si segnalano estintori scarichi, materassi sporchi, sanitari rotti, liquami e topi, oltre alla carenza di indumenti contro il freddo. Viene inoltre richiamata la mancata autorizzazione ai sopralluoghi chiesti da Di Lenardo.

Cucchi domanda quali controlli il Ministero intenda avviare sulle condizioni del centro e sul rispetto degli obblighi contrattuali della cooperativa Officine Sociali. Chiede anche di valutare un’istruttoria e l’eventuale revoca dell’incarico al gestore.

Intanto i consiglieri regionali del Pd Celotti, Pozzo e Martines hanno chiesto al Prefetto di poter visitare la struttura.

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