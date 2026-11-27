Meno topi dopo la derattizzazione, ma mancano ancora acqua calda e luce in alcuni moduli e ci sono estintori fuori uso. È il bilancio del sopralluogo di oggi all’ex caserma Cavarzerani di Udine, a cui ha partecipato il prefetto Domenico Lione.

“C’è un problema di pulizia che va affrontato una volta per tutte”, dice la deputata del Pd Debora Serracchiani. “Sicuramente c’è un miglioramento, però rimangono ancora senza risposta alcune richieste”.

Al primo ingresso con l’attuale gestione, il consigliere comunale di AVS-Possibile Andrea Di Lenardo riferisce di 479 ospiti e di moduli senza riscaldamento. “Io ho visto due estintori funzionanti. Credo che questo sia il punto più grave”.

“L’accoglienza va fatta in modo diffuso all’interno delle comunità, dove i gruppi di persone sono più ridotti”, sostengono i consiglieri regionali del Pd Manuela Celotti e Francesco Martines.

La consigliera comunale Anna Paola Peratoner annuncia che la delegazione “chiederà un incontro al sindaco”. Per il prossimo anno l’assessore Carlo Giacomello riferisce di un intervento legato alla Cittadella della sicurezza, con la demolizione di due palazzine e l’installazione di nuovi prefabbricati per gli ospiti.