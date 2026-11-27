Diciotto giorni dopo il primo sopralluogo, la deputata del Pd Debora Serracchiani è tornata questa mattina all’ex caserma Cavarzerani di Udine per verificare se siano migliorate le condizioni igienico-sanitarie del centro, dove sono registrati 453 richiedenti asilo. Alla visita hanno partecipato il prefetto Domenico Lione, l’assessore comunale Carlo Giacomello, la consigliera comunale Anna Paola Peratoner e i consiglieri regionali del Pd Manuela Celotti e Francesco Martines. Dopo un anno di richieste è entrato anche il consigliere comunale Andrea Di Lenardo, che a fine ottobre aveva denunciato la presenza di topi e i problemi nei bagni. Il sopralluogo arriva due giorni dopo l’ispezione della Prefettura per conto del Ministero dell’Interno.