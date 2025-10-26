A Cavasso Nuovo la “Giornata dell’Insignito dell’Ordine dei Cavalieri” celebra storia e arte

Si è svolta oggi, alla presenza delle Autorità Civili e Militari, e del Sindaco Michele Bier, la solenne “Giornata dell’Insignito dell’Ordine dei Cavalieri”, evento organizzato dalla Delegazione di Pordenone dell’ANIOC (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche), guidata dal Presidente, Commendatore Silvio Romanin.

La giornata ha avuto inizio con la Santa Messa celebrata presso il Duomo di Cavasso dal padre spirituale dell’associazione, Don Riccardo Ortolan.

Fulcro dell’appuntamento è stato il Convegno dal titolo “L’emigrazione a partire dal 1800 nel nostro territorio e i flussi migratori economico-produttivo”, che ha visto la partecipazione dei relatori Calligaro e Musolla.

Parallelamente, è stata inaugurata la mostra intitolata “Arte in Valigia“, che ha coinvolto circa 50 artisti. L’esposizione è stata presentata dall’artista spilimberghese Cesare Serafino e dal critico d’arte Boris Brollo.

A rappresentare la Segreteria Nazionale, diretta dal Conte Maurizio Monzani, era presente il Coordinatore Regionale F.V.G. ANIOC, l’Ufficiale Dott. Raffaele Padrone. Una corona ai caduti è stata deposta davanti al monumento in piazza davanti al municipio. Nel suo intervento, il Dott. Padrone ha espresso grande apprezzamento per la Delegazione pordenonese, esaltandola come punto di riferimento nazionale per dedizione e organizzazione.

La cerimonia si è conclusa con il momento conviviale presso il ristorante “Al Giardino” di Fanna, dove sono stati consegnati ai nuovi soci, insigniti nel corso del 2025, gli attestati di iscrizione alla Delegazione.