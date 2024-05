Si rompe il cavo da ferrata: salvati 3 escursionisti bloccati in una forra

La scorsa notte, tre escursionisti sloveni, due uomini e una donna, sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti bloccati in una forra nella zona di Rio Bianco, nel comune di Malborghetto Valbruna, a 900 metri di quota. Il cavo della ferrata su cui stavano percorrendo si è rotto, impedendo loro di proseguire in qualsiasi direzione.

L’operazione di soccorso, condotta da una decina di tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Cave del Predil e dalla Guardia di Finanza, è iniziata dopo le 22 e si è conclusa con successo poco dopo le 4 del mattino. Le squadre di soccorso, guidate dalle coordinate fornite dalla Sores, hanno stabilito un contatto vocale con gli escursionisti poco prima di mezzanotte.

Le difficili condizioni di scarsa visibilità e il terreno roccioso hanno costretto i soccorritori ad arrampicarsi utilizzando corde per raggiungere i dispersi, che sono stati raggiunti fisicamente intorno all’1:30. Successivamente, sono state predisposte calate di corda fino al greto del torrente sottostante, permettendo di concludere l’intervento via terra.