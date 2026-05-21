C’è il raduno dei Bersaglieri, a Lignano attese 50mila persone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le piume che ondeggiano al ritmo inconfondibile della fanfara, il passo di corsa che fa vibrare l’asfalto e quell’entusiasmo travolgente capace di contagiare intere generazioni. Dal 27 al 31 maggio, Lignano Sabbiadoro si prepara a indossare il cappello piumato per ospitare il 73esimo Raduno nazionale dei Bersaglieri.
Le stime della vigilia confermano l’eccezionalità dell’evento: sono attese oltre 50mila persone tra fanti piumati, famiglie, simpatizzanti e turisti, pronti a invadere pacificamente le strade della città.
Un’edizione fortemente legata a un solenne omaggio al Friuli, in occasione della ricorrenza del 50esimo anniversario del terremoto del ’76. I Bersaglieri furono tra i primissimi a correre tra le macerie della regione per prestare soccorso, scavare a mani nude ed avviare la ricostruzione.
Per l’occasione ci saranno una cartolina ed un annullo postale ad hoc, oltre ad una mostra curata da Mario Pinto.