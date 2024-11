C’è lo sciopero dei mezzi pubblici, il traffico va in tilt

Guarda il servizio VIDEO. Un venerdì nero, anzi nerissimo per il trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia. Sulla scorta della proclamazione dello sciopero nazionale di 24 ore, senza fasce orarie garantite, indetta dalle principali sigle sindacali, l’adesione è stata pressoché totale. Con punte anche del 100 per cento.

Ad incrociare le braccia sono stati, in particolare, gli autisti degli autobus. Uno sciopero che ha creato non pochi disagi a pendolari e studenti. Pochissime le corse garantite. E il traffico, nelle città, è andato in tilt.

Per quanto riguarda il servizio urbano, a Pordenone l’adesione allo sciopero è stata del 100 per cento, così come a Gorizia. Dal deposito di Udine non è uscito quasi nessun pullman, mentre a Trieste il 93 per cento dei lavoratori del Tpl si è assentato dal lavoro.

Percentuali altissime anche per il servizio extraurbano. Del 99 per cento a Udine, del 90 a Pordenone. Buona a Trieste l’adesione dei lavoratori del subappalto, mentre la linea 51, dedicata ai dipendenti della Fincantieri, si è attestata all’80 per cento.

Svariate le motivazioni che hanno portato, oggi, le sigle sindacali ad indire lo sciopero.