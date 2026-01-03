C’è un indagato per la morte del calciatore 15enne a Pordenone

C’è un indagato nella vicenda di Paul, il 15enne morto alla vigilia di Natale nel corso di una partita a calcetto con gli amici, a Pordenone. E’ il medico dello sport che ha rilasciato l’idoneità sportiva negli ultimi tre anni al ragazzo, che era tesserato con una società cittadina, il Torre. Lo riferisce l’Ansa. Si tratta di un atto dovuto a tutela delle garanzie difensive per permettere al professionista di nominare un perito all’autopsia, che si svolgerà l’8 gennaio. La procura della Repubblica di Pordenone ha affidato l’incarico dell’esame al medico legale Antonello Cirnelli e allo specialista in cardiologia, Paolo Ius.