“C’è un uomo con la pistola”, paura all’Università di Udine

Momenti di tensione si sono vissuti questa mattina in via Tomadini a Udine, dopo la segnalazione di una presunta persona armata di pistola. L’allarme è scattato intorno alle 10:30. Due studentesse universitarie, molto spaventate, hanno riferito di aver notato un uomo nordafricano all’interno di un’auto parcheggiata davanti al Convitto Renati, con una pistola tra le gambe. Le due giovani sono scappate e si sono subito rivolte alla portineria del polo economico-giuridico dell’Università di Udine, riferendo di aver visto l’uomo entrare nel dipartimento di Giurisprudenza.

A quel punto, l’addetto alla portineria ha immediatamente lanciato l’allarme, avvertendo le forze dell’ordine. In pochi minuti sono arrivate ben otto pattuglie della Questura di Udine: cinque tra volanti e gazzelle, e tre auto civetta.

In via precauzionale, tutte le persone presenti negli spazi del dipartimento di Giurisprudenza sono state invitate a rimanere chiuse all’interno e lontane dalle finestre. Tra loro c’erano diversi docenti universitari e dottorandi, alcuni accompagnati da familiari e amici giunti per festeggiare il traguardo accademico.

Nel frattempo, sono scattati i controlli da parte degli agenti di Polizia, che hanno raggiunto la persona sospetta descritta dalle studentesse. Si trattava di un medico con uno studio proprio in zona. Dalla perquisizione personale non è emerso nulla, ma la Polizia ha comunque proceduto a perquisire il dipartimento di Giurisprudenza alla ricerca della pistola, frugando tra cassetti, armadi, aule e uffici al primo piano del civico 3 di via Tomadini. Anche il controllo all’interno della facoltà, però, ha dato esito negativo: dell’arma non c’era nessuna traccia.

L’allarme è rientrato attorno alle 12. Verso le 13, invece, sono terminati i colloqui, condotti in due sedi distinte, con le tre persone coinvolte: il professionista e le due studentesse.