“C’è una perdita di gas”, finti vigile e tecnici truffano 75enne di Pordenone

Si sono presentati alla porta per dirle che dovevano fare un controllo per una perdita di gas. Di fronte una signora di 75 anni, residente a Pordenone, si è trovata due sedicenti tecnici e un presunto vigile, con una giacca bianca e la scritta “Polizia Comunale”. Ma sotto a quei panni nascondevano tre malviventi i quali, entrati in casa, hanno indotto la donna a raggruppare in un angolo gioielli, orti e denaro perché potevano creare interferenze con le loro apparecchiature. In un momento di distrazione della proprietaria, tutti i beni sono spariti assieme ai tre delinquenti. La signora ha sporto denuncia ai carabinieri dei Pordenone, che stanno indagando sull’episodio.