GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un lungo applauso e tanta emozione. Quando Gino Cecchettin è stato chiamato sul palco dell’ottavo congresso della Cisl scuola tutta la sala si è alzata in piedi per salutarlo. Il papà di Giulia, uccisa da Filippo Turetta, ha portato la fondazione che si pone l’obiettivo di educare affinché i femminicidi non si ripetano più.