“Cecchini di Sarajevo”, Comune pronto a costituirsi parte civile

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Comune di San Vito al Tagliamento è pronto a costituirsi parte civile in un eventuale processo nei confronti di Giuseppe Vegnaduzzo, l’ottantenne ex autotrasportatore di Savorgnano accusato dalla Procura di Milano di aver sparato a civili, a Sarajevo, durante la guerra tra il 1992 al 1995. Lunedì l’anziano sarà ascoltato dalla magistratura meneghina.

Il sindaco, Alberto Bernava, dice di avere piena fiducia nella magistratura. E di voler mantenere un ruolo garantista nei confronti dell’indagato. Tuttavia non permetterà, eventualmente, che il nome di San Vito venga infangato da una vicenda sulla quale la magistratura ha aperto un’inchiesta.

Una notizia, quella dell’iscrizione di Vegnaduzzo nel registro degli indagati, che ha scosso – e non poco – la comunità sanvitese e quella di Savorgnano dove tutti – o quasi – si conoscono. E che, a detta del sindaco, sta riportando alla luce i fatti più bui della storia degli ultimi 30 anni.