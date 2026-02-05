“Cecchini di Sarajevo”, indagato un insospettabile sanvitese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Insospettabile. Lontano dai riflettori, almeno negli ultimi anni. Ma nella lista delle persone indagate dalla Procura di Milano sul caso “cecchini del weekend”, alias i tiratori turistici che secondo gli inquirenti pagavano per andare a uccidere persone nella Sarajevo assediata dai serbo bosniaci tra il 1992 e il 1995, compare il nome di Giuseppe Vegnaduzzo. Ottanta anni, residente a Savorgnano, piccola frazione di San Vito al Tagliamento dove tutti – o quasi – si conoscono, un trascorso da autotrasportatore per un’azienda locale. Lunedì sarà interrogato a Milano.

La comunità sanvitese è scossa da questa notizia. Incredulità è il sentimento più diffuso. E in pochi, nella tranquilla Savorgnano, hanno voglia di parlarne. C’è chi, però, mercoledì mattina ha visto una macchina dei carabinieri fermarsi proprio davanti all’abitazione dell’anziano. Nei confronti dell’indagato è stata eseguita una perquisizione domiciliare, durante la quale sono state trovate sette armi regolarmente detenute: due pistole, una carabina e quattro fucili.

L’indagine per omicidio volontario, coordinata dal pubblico ministero Alessandro Gobbis, è stata aperta dopo l’esposto presentato il 28 gennaio dello scorso anno dallo scrittore Ezio Gavazzeni.

Al filone friulano la magistratura meneghina è arrivata dopo la testimonianza di una donna alla giornalista Marianna Maiorino – entrambe sono state già sentite dalla Procura – sulla “caccia” a Sarajevo raccontata direttamente da Vegnaduzzo.