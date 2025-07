Cede il controsoffitto, stagista cade da 2 metri mentre lavora in officina

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Stava svolgendo uno stage, nell’officina autorizzata Iveco Angelo Pavan, in viale Lino Zanussi, a Maron di Brugnera, quando, per cause in corso di accertamento, il controsoffitto ha ceduto e lui – un 17enne italiano – è caduto da un’altezza di 2 metri.

Si sono vissuti attimi di paura questa mattina, poco prima delle 11, per un infortunio sul lavoro che avrebbe potuto avere conseguenze gravi. Sul posto sono subito intervenuti ambulanza, elisoccorso, i vigili del fuoco, i carabinieri del Radiomobile di Sacile insieme ai tecnico dello Spisal dell’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale.

Il giovane, che è rimasto sempre cosciente, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. Ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico.

Saranno ora gli accertamenti a stabilire le cause del cedimento del controsoffitto dell’officina Pavan. Da verificare, inoltre, se il giovane stagista fosse dotato di tutti i sistemi di sicurezza e di prevenzione sui luoghi di lavoro.