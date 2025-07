Cede il gancio, operaio schiacciato da una lastra di ferro

Ancora un infortunio sul lavoro. Questa volta è successo a Povoletto, alla Savep, dove un operaio di 46 anni è rimasto schiacciato da una lastra di ferro che stava movimentando. Per cause in corso di accertamento, improvvisamente un gancio si è staccato e il pesante manufatto gli è caduto su una caviglia, fratturandogliela. L’uomo, soccorso da personale sanitario, è stato trasportato all’ospedale di Udine.

Sul posto, oltre ai carabinieri di Remanzacco, i tecnici dello Spisal di Asufc.

Sempre oggi, a Ceolini di Fontanafredda, una giovane è stata colpita alla testa dallo specchietto di un camion in retromarcia. L’incidente si è verificato in via delle Industrie. Ha riportato un trauma cranico. Inizialmente era stato attivato l’elisoccorso, poi, invece, il personale del 118 ha optato per il suo trasferimento, con l’ambulanza, all’ospedale di Pordenone.