Cedimenti al portale del Parco della Rimembranza, transennato l’arco

E’ stata transennata la struttura che sorregge l’arco “Gilberti” all’ingresso del parco della Rimembranza di Udine. Il telaio, posto di fronte a viale della Vittoria, presenta pericolosi cedimenti dovuti sia all’età del manufatto che alle ondate di maltempo dei mesi passati. Proprio per mettere in sicurezza la struttura realizzata 30 anni fa, Palazzo d’Aronco, tramite il Servizio Verde Pubblico e Impianti Sportivi, interverrà in maniera urgente preservando la pianta monumentale – protetta a livello regionale – che avvolge il portale.

“Dopo tutti questi anni di trascuratezza – ha spiegato l’assessore al Verde pubblico Ivano Marchiol – interveniamo per risolvere il problema, d’accordo con Regione e Soprintendenza. Il Comune compirà un’opera di alleggerimento e sagomatura sull’esemplare di Eleagno ibrido, necessario per ripristinare la stabilità e la simmetria originaria della pianta, preservandone il valore storico e botanico”.