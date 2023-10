In pista oltre 3 mila persone, Ceghedaccio festeggia alla grande i suoi 30 anni

L’hanno sottotitolata “Celebration”. E, infatti, ha vinto proprio la voglia di celebrare quella che da 30 anni a questa parte non è solo una grande e colorata festa, ma un vero e proprio happening dedicato alla musica anni ’70, ’80 e ’90 capace di richiamare ogni volta migliaia di appassionati.

È successo anche ieri sera, 20 ottobre, come sempre al padiglione 6 della Fiera di Udine, per il nuovo appuntamento con il Ceghedaccio. Una serata a cui non sono volute mancare oltre 3 mila persone arrivate nel capoluogo friulano da tutta la regione, ma anche dal Veneto, dalla Slovenia e dalla Carinzia (Austria). Dietro alla consolle, con una produzione scenografica come sempre da grande concerto, c’era l’istrionico Renato Pontoni. A lui il compito di far suonare i dischi, rigorosamente in vinile e selezionati dalla sua collezione di oltre 20 mila titoli che hanno fatto ballare il pubblico sulle note dei più grandi successi di sempre.

«Siamo commossi da tanto affetto che ogni volta il nostro pubblico ci dimostra – hanno commentato a caldo Carlo e Renato Pontoni –. Questa era una data speciale – hanno spiegato – perché dopo la pubblicazione del libro era il momento per festeggiare tutti assieme il grande traguardo raggiunto di 30 anni di storia. Non ci sono altre parole se non un sentito e caloroso grazie per questa festa pazzesca che abbiamo vissuto assieme».

Iniziata con l’apericena alle 20, la festa è proseguita come tradizione vuole fino all’1.30 di notte. Il tutto condito come sempre da strabilianti effetti “sparati” sulla folla, dalla pioggia di coriandoli alle decine di mega palloni colorati passati di mano in mano in ogni parte del dance floor, passando per il momento di musica live e gli immancabili lenti di mezzanotte.

Non c’è tempo per il riposo. Il 25 ottobre prossimo, infatti, è già tutto pronto per la partenza della crociera del Ceghedaccio alla volta di Barcellona e Marsiglia e cresce già l’attesa per il ritorno sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il 9 dicembre prossimo, della Ceghedaccio Symphony Orchestra (biglietti già in vendita online su vivaticket, info www.ceghedaccio.com)