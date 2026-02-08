Celebrato l’81o anniversario dell’eccidio di San Vito a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Fu uno degli episodi più dolorosi del secondo conflitto mondiale in Friuli. La fucilazione da parte delle truppe nazifasciste di 23 partigiani garibaldini e osovani l’11 febbraio 1945 nei pressi del cimitero di San Vito a Udine è stata ricordata questa mattina con una cerimonia sul luogo dell’eccidio. Presente anche il sindaco Alberto Felice De Toni.

A prendere la parola sono stati anche il presidente della Garibaldi Osoppo Roberto Volpetti ed il presidente provinciale dell’Anpi Antonella Lestani.