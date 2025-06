Celebrazioni del 2 giugno, il ministro Nordio a Redipuglia

GUARDA IL VIDEO Sarà il ministro della Giustizia Carlo Nordio domani mattina alle 11 a rappresentare il Governo alla cerimonia presso il Sacrario Militare di Redipuglia in occasione della Festa della Repubblica Italiana. Nell’occasione sarà deposta una corona di alloro in onore ai Caduti, e sarà inoltre data lettura sia della “Preghiera per la Patria”, sia della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare al Milite Ignoto: sarà quello il momento cruciale delle celebrazioni, che inizieranno alle 10 con lo schieramento del Reparto d’Onore. Nel pomeriggio alle 18.30 in Prefettura a Gorizia avrà poi luogo la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Intensa la giornata di celebrazioni a Udine: il primo appuntamento è per le 9 in piazza Libertà con la cerimonia dell’Alzabandiera con un picchetto d’onore interforze che renderà gli onori ai caduti con la deposizione di una corona. La cerimonia si chiuderà con l’Inno Nazionale eseguito dalla Fanfara Filarmonica di Vergnacco. Alle 16 in Prefettura avrà luogo poi la cerimonia di consegna dei diplomi di conferimento delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. Tra gli insigniti con il titolo di Cavalier di Gran Croce ci sarà la professoressa Paola Del Din, già Medaglia d’Oro al Valor Militare. A Pordenone invece appuntamento alle 9.30 al Monumento ai Caduti in piazzale Ellero dei Mille per la tradizionale cerimonia commemorativa alla presenza delle massime autorità locali mentre alle 11 presso l’ex Convento di San Francesco a Pordenone si terrà la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. In serata alle 20.45 infine concerto speciale della Filarmonica Città di Pordenone nel chiostro della Biblioteca.