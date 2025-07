Cena in bianco a Udine, la location sarà viale Volontari della libertà

Alcuni divieti di sosta hanno svelato il luogo che sarà deputato ad ospitare questa sera la cena Di Punto in bianco. I cartelli stradali sono apparsi in viale volontari della Libertà che sarà interessata da piazzale Osoppo a via Nimis, con deviazioni al traffico e alcuni disagi per gli automobilisti per spostarsi o avvicinarsi al ring cittadino. Dopo Piazza Matteotti, Via Mercatovecchio, Piazza Duomo, via Aquileia e Piazza Primo Maggio, sarà quindi l’arteria di Udine nord quasi sicuramente la nuova location scelta per ospitare l ottavo appuntamento ‘all white’, sia per dress code che per accessori e decorazioni. La cena richiama ogni anno migliaia di commensali, muniti di ceste, allegria e tanta voglia di vivere e animare la città in maniera diversa. Lo scorso anno Giardin Grande fu invasa da oltre 4000 partecipanti, mentre la prima edizione del 2012 riuscì a radunare 670 persone. Il flash mob conviviale è organizzato sin dalla prima edizione dall’agenzia Emporio ADV, con il supporto del Comune di Udine.