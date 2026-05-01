Centauro gravemente ferito in un incidente a Pavia di Udine

Un motociclista di 47 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto oggi a Pavia di Udine. Secondo una prima ricostruzione, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo che stava conducendo e sarebbe uscito di strada, urtando contro il guardrail e venendo sbalzato in un fosso. Nell’impatto il 47enne avrebbe riportato gravi ferite agli arti inferiori. La moto è stata ritrovata a diversi metri di distanza dal luogo in cui è avvenuto il sinistro. Sul posto sono intervenuti, tra gli altri, i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari inviati dalla Sores Fvg.