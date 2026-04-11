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Cronaca
La manifestazione ha visto la presenza di esponenti politici di tutti gli schieramenti

Centinaia di partecipanti alla camminata “Tutti per Nina”

Alla mobilitazione hanno aderito 48 associazioni animaliste della regione
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

E’ al grido di “Nina libera” che centinaia di cittadini, arrivati da tutto il Friuli Venezia Giulia, hanno marciato lungo le strade di Cormons per manifestare la loro vicinanza alla cagnolina da mesi al centro di un complicato braccio di ferro legale. L’animale infatti, al termine di un lungo iter giudiziario, è stato restituito da alcune settimane alla famiglia residente nel centro collinare alla quale era stata tolta per presunti maltrattamenti nel dicembre 2024. E’ proprio per protestare in merito che 48 associazioni animaliste del Friuli Venezia Giulia hanno aderito all’evento di oggi organizzato da Amore Animale.

L’iniziativa ha visto la presenza anche di esponenti politici di diversi schieramenti, uniti in questa comune causa.

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