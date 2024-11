Centodieci nuovi agenti e ispettori di polizia in regione entro l’anno

Nuovo personale rinforzerà da dicembre le Questure e gli uffici periferici delle Specialità della Polizia di Stato del Friuli Venezia Giulia.

A segnalarlo il Coordinatore nazionale per il Nord Est della FSP Polizia di Stato Raffaele Padrone. Ad essere trasferiti, provenienti da altre sedi alla Questura di Pordenone, 9 agenti e 5 ispettori mentre saranno 3 i nuovi agenti alla Sezione della Polizia Stradale.

A questi – prosegue Padrone – si sommeranno ulteriori 13 allievi di nuova nomina che il 12 dicembre prossimo termineranno il 227* corso di addestramento presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato. Saranno inoltre rimpolpati anche gli organici di Udine, con 27 agenti, Trieste, con 29, e Gorizia, con 24.

Questi numeri, che da anni nn si vedevamo tutti in una volta sono certamente una ” boccata di ossigeno ” – replica Padrone – certo non colmeranno la “voragine” che si è creata in questi 15 anni nell’organico, in considerazione ai numerosissimi pensionamenti che ogni anno affligono le Questure del Friuli, ma sono pur sempre un segnale positivo”. GUARDA IL VIDEO