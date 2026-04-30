Centrale di Krško in zona sismica, Ziberna scrive a Roma e UE

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO.l La vecchia centrale nucleare di Krško preoccupa il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, che ha inviato una lettera a Governo, Commissione europea e autorità slovene per sollecitare “trasparenza informativa e cooperazione transfrontaliera” alla luce dei recenti studi che riaccendono l’attenzione sulla sicurezza sismica dell’impianto.

Ziberna precisa di non avere “pregiudizi ideologici contro il nucleare”, ma richiama la necessità di valutazioni rigorose: “in caso di incidente – scrive – i tempi di ricaduta sul territorio sarebbero estremamente contratti, incompatibili con misure protettive efficaci”.

Tra le richieste, il coinvolgimento di esperti italiani nei sistemi di monitoraggio, una maggiore condivisione dei dati tecnici e l’aggiornamento dei piani di emergenza transfrontalieri. “La sicurezza dei cittadini, bene che non conosce confini nazionali”, ribadisce il sindaco, chiedendo che il tema diventi terreno di cooperazione stabile tra Italia e Slovenia.