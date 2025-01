Infortunio sul lavoro alla Ca’ di Rajo di Villotta di Chions. Per cause in corso di accertamento, un camionista di 70 anni è stato centrato da due bancali che un collega stava trasportando con il muletto. L’uomo ha riportato un trauma cranico e lesioni agli arti superiori. Dopo essere stato stabilizzato, è stato condotto all’ospedale di San Vito al Tagliamento. Non sarebbe in pericolo di vita.