Centrato da un’auto in fase di soprasso, motociclista finisce in ospedale

E’ stato condotto all’ospedale di San Daniele il motociclista che oggi pomeriggio è stato urtato da un’auto impegnata nella manovra di svolta a sinistra. L’incidente si è verificato sulla Osovana, nel comune di Buja, all’altezza di via Altavilla. Un 30enne del posto, in sella alla due ruote, era impegnato nel sorpasso di un’Audi A3, il cui conducente, però, non si è accorto della manovra del motociclista e l’ha centrato. Le condizioni del biker, fortunatamente, non sono gravi. Sul posto per i rilievi la polizia locale.