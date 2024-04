Centri estivi comunali di Udine: pubblicate le graduatorie, aumentano le iscrizioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nel pomeriggio di venerdì 5 aprile sono state pubblicate le graduatorie per i centri estivi comunali della prossima estate. Per la prima volta il Comune di Udine ha deciso di consentire le iscrizioni già nei primi giorni di aprile, con molto anticipo rispetto al passato, quando le liste venivano pubblicate a fine maggio, ormai a ridosso dell’estate. L’obiettivo è duplice: cercare di rispondere alle esigenze delle famiglie e favorire un coinvolgimento di un numero maggiore di bambine e bambini.

Aspetti che ha voluto sottolineare anche l’Assessore all’Istruzione Federico Pirone: “Anticipando di quasi due mesi le domande d’iscrizione e le successive graduatorie, abbiamo voluto sostenere le famiglie nel percorso educativo dei figli anche durante l’estate”, ha detto Pirone. “Quello dei centri estivi è un presidio fondamentale per i bambini e i genitori, per questo motivo l’abbiamo potenziato per renderlo sempre più vicino alle esigenze delle famiglie. Abbiamo aumentato i posti a disposizione per l’estate scorsa e per quella in arrivo, abbiamo rivisto le sedi per dare uno spazio adatto a bambini e ragazzi tutte le età, e adesso diamo certezze ai genitori, per permettere loro un’organizzazione più serena dei tempi lavorativi e di quelli famigliari”.

L’accettazione della domanda verrà comunicata tramite mail alle famiglie, che lunedì 8 aprile riceveranno anche l’avviso di pagamento. Per confermare il posto assegnato, i nuclei selezionati avranno tempo fino al 19 aprile, pagando la quota d’iscrizione.

L’anticipo sui tempi di iscrizione da parte del Comune ha generato inoltre il maggiore interessamento delle famiglie: sono state infatti 844 le domande pervenute agli uffici educativi del Comune per l’iscrizione di 1147 bambini, in aumento rispetto alle 695 presentate nel 2023, quando la richiesta ha riguardato in totale 928 ragazzi. Si tratta quindi di 219 bimbi in più rispetto all’anno scorso, circa il 22%.

In questa fase si procede ad una prima assegnazione. A partire dalla data di scadenza per i pagamenti, i posti non accettati e rimasti vacanti verranno riassegnati, facendo scorrere la graduatoria fino all’esaurimento dei posti a disposizione.

A partire da quest’anno, inoltre, i centri estivi vedranno alcune importanti novità. La prima riguarda il maggior numero dei posti, 1.790, confermando gli aumenti già previsti nel 2023 dalla giunta De Toni. Saranno coinvolte sempre le stesse fasce d’età a coprire tutti i gruppi scolastici, dalla scuola dell’infanzia fino alla fine della scuola media, su cinque turni da dieci giorni lavorativi: dal 17 di giugno (solo per fascia 6-11 e 11-14) fino al 27 di agosto. L’attività giornaliera di tutte le sedi verrà articolata dalle 7.45 fino alle 16.15, ma con la possibilità, per la prima volta, di accedere al servizio solo per la mattina dalle 7.45-13.00 con pranzo incluso e tariffa dedicata.

Novità anche per le sedi. La fascia dei bimbi da 3 a 6 anni potrà utilizzare le consuete sedi Zambelli e Baldasseria Media e le nuove proposte Pick (via della Polveriera) e Taverna (Via Colugna). Sono 560 i posti a loro dedicati, in quattro turni da due settimane, che comprendono per intero i mesi di luglio e agosto.

I bambini delle scuole primarie avranno a loro disposizione le sedi delle scuole Nievo, Negri, Pellico, Girardini e, da quest’anno, Divisione Julia. Potranno aderire anche al pre-turno dal 17 al 28 di giugno.

I centri estivi dedicati ai ragazzi delle medie saranno da quest’anno articolati su turni da due settimane, esattamente come quelli dei bimbi più piccoli. Questo per adattare l’organizzazione alle esigenze dimostrate dai partecipanti, che spesso aderivano per più di un turno. Da quest’anno l’attività a loro dedicata si sposta: la ludoteca infatti tornerà a disposizione degli utenti, in un momento delicato per le famiglie come quello delle vacanze estive, e i ragazzi potranno divertirsi insieme alla Scuola Ellero.

Link alle graduatorie del 2024: https://www.comune.udine.it/it/servizi-59742/educazione-e-formazione-67127/centri-ricreativi-estivi-graduatorie-2023-104692