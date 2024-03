Centri islamici a Monfalcone, il confronto sarà solo epistolare

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’Amministrazione comunale di Monfalcone sottolinea come i ripetuti pronunciamenti del Consiglio di Stato in merito ai due centri islamici di Monfalcone hanno chiaramente ribadito che la libertà di culto individuale è considerata “diritto inviolabile”, ma allorché diventa collettiva deve esercitarsi nella “cornice normativa di rango primario e secondario”, deve cioè rispettare le regole della legge e essere praticata nel rispetto della legalità. Conseguentemente sono stati confermate di fatto le ordinanze del Comune che erano intervenute per garantire nei due centri l’applicazione delle norme urbanistiche, e quelle della sicurezza e incolumità pubblica, in quanto tali luoghi non possono essere trasformati in moschee.

Il Consiglio di Stato, nonostante l’espressa richiesta dei due Centri, non ha accolto la loro domanda di sospensiva nella parte in cui dispone il divieto di utilizzo a fini di culto i locali situati in via Duca d’Aosta 28 e in via don Fanin e, pertanto, già ieri, l’ente ha chiesto alle due associazioni islamiche l’ottemperanza dell’ordinanza collegiale adottata dal Consiglio di Stato, tenuto conto del fatto che venerdì scorso i due edifici sono stati utilizzati in palese violazione delle disposizioni emesse e di quella “leale collaborazione” che però viene pretesa.

Il Comune di Monfalcone ha già comunicato l’attivazione, a tutti gli effetti, del “tavolo” indicato dal provvedimento del Consiglio di Stato. La decisione di dar corso al confronto in forma epistolare è ritenuta la più idonea al fine della chiarezza necessaria, ma anche della necessità di immediatezza dell’interlocuzione per i fini della stessa. Nei documenti inviati il Comune ha chiesto, oltre all’ottemperanza su richiamata, di ottenere quelle informazioni fondamentali a formalizzare la proposta dei siti alternativi provvisori, come ad esempio, di conoscere il numero degli associati di ciascun centro, le giornate e gli orari in cui si intendono utilizzare questi siti. Nel frattempo, comunque, i tecnici del Comune hanno lavorato per valutare precisamente quali possano essere le alternative utili.