Centro Balducci, un convegno sul carcere come luogo di rinascita

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il carcere non tanto come luogo di espiazione, ma soprattutto come occasione per cambiare strada e rendere migliore la propria vita. E’ l’argomento al centro degli incontri di oggi pomeriggio al Centro Balducci di Zugliano, organizzati dall’Associazioni Icaro nel quadro del 33° Convegno del Centro. Tagliare con il passato e riparare ai propri errori si può, come dimostra il caso di Lorenzo Sciacca, protagonista del podcast ‘Io sono il Milanese’, che si è confrontato in videocollegamento con Franco Esposito, già cappellano del carcere di Poggioreale, e il gesuita Guido Bertagna, mediatore esperto formatore di giustizia riparativa a Torino. Sciacca, con alle spalle un passato delinquenziale e 20 anni di reclusione, oggi è presidente della Cooperativa ‘La Ginestra’ e direttore del Centro di Giustizia Riparativa di Padova.

Sciacca aiuta chi ha avuto problemi simili ai suoi con il proprio lavoro quotidiano.

La giornata si è chiusa con un’analisi del sovraffollamento delle carceri, che ha visto coinvolti il garante dei detenuti di Udine Andrea Sandra e, in collegamento, l’ex ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick e l’ex magistrato Gherardo Colombo.