Centro Darus Salaam al Comune, la comunità islamica: “Grave ingiustizia”

"Un atto di forza che isola". Il centro culturale Darus Salaam definisce così, esprimendo preoccupazione e sconcerto, la decisione unilaterale del Comune di Monfalcone di acquisire al proprio patrimonio parte dell'immobile sede dell'associazione in via Duca D'Aosta dopo la sentenza del Consiglio di Stato favorevole al Comune stesso, e lancia alla società civile un appello "per promuovere un confronto aperto e democratico sul futuro del Centro Culturale Islamico e sul futuro della convivenza nella nostra città: non possiamo permettere – aggiunge la realtà musulmana – che l'intolleranza e l'esclusione prevalgano". La decisione dell'amministrazione comunale di acquisire parte dell'immobile si basa su una legge regionale che evidenzia come, laddove non venga ripristinata la situazione originaria del sito entro 90 giorni è possibile che l'ente pubblico diventi titolare del bene. Ma Darus Salaam evidenzia: "L'atto municipale rappresenta una grave ingiustizia, che rischia di compromettere ulteriormente il già fragile tessuto sociale della nostra città. Purtroppo, negli ultimi anni, gli sforzi della comunità islamica di Monfalcone per costruire un dialogo costruttivo con l'amministrazione comunale sono stati vanificati, le nostre proposte di incontro e collaborazione sono rimaste inascoltate. Questa mancanza di comunicazione – aggiunge l'associazione – ha creato un clima di crescente sfiducia e risentimento". La preoccupazione riguarda soprattutto i giovani: "L'acquisizione del nostro centro di aggregazione – continua Darus Salaam – rappresenta anche un segnale di chiusura e intolleranza. Il messaggio che arriva oggi alle seconde generazioni di giovani musulmani, nati e cresciuti a Monfalcone, è devastante: il loro senso di appartenenza è messo in discussione, la loro identità ignorata. Questo genera un profondo senso di alienazione e rischia di alimentare pericolose fratture sociali".