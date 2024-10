Centro direzionale Galvani, Pirotta: “Rischio eternit”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sul futuro del cantiere del centro direzionale Galvani di Pordenone – meglio conosciuto come Bronx – pesa un fattore non trascurabile: l’eventuale presenza di amianto. A sollevare il caso è stata la consigliera comunale del Pd, Irene Pirotta, che, a riguardo, ha presentato un’interrogazione.

La preoccupazione della consigliera dem è figlia del fatto che Pordenone ha avuto il suo più grande sviluppo edilizio negli anni ’60 e ’70, quando l’eternit era largamente diffuso per le sue proprietà isolanti ed ignifughe.

Ora, su un investimento da 11 milioni di euro per riqualificare l’area, il Comune, attraverso l’assessore Lidia Diomede, ha fatto sapere che eventuali sondaggi sulla presenza dell’amianto saranno fatti una volta che sarà acquistato l’immobile. Aggiungendo, poi, come l’indagine di verifica eseguita sul Centro per l’impiego, situato sempre nel Centro direzionale, abbia dato esito negativo. Che fare, dunque?