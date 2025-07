Centro islamico Darus Salaam, ok del Tar all’acquisizione da parte del Comune

GUARDA IL VIDEO L’acquisizione dei locali del Centro islamico Darus Salaam da parte del Comune del Monfalcone è legittima. Lo ha deciso il Tar del Friuli Venezia Giulia, al quale il Centro aveva fatto ricorso contro l’ordinanza con cui l’amministrazione aveva assunto il diritto di proprietà degli spazi in via Duca D’Aosta.

Con quell’ordinanza, emessa a fine 2023, il Comune aveva acquisito l’immobile, a fronte del mancato ripristino entro 90 giorni della destinazione d’uso direzionale, legittimamente autorizzata, con divieto di utilizzo dell’immobile come luogo di culto. Il centro culturale era ricorso al giudice amministrativo sostenendo che il termine dei 90 giorni non era scaduto poiché doveva essere calcolato a partire dall’aprile 2025, quando il Consiglio di Stato pubblicò la sentenza che confermava la validità dell’ordinanza.

Di diverso avviso i giudici del Tar. L’ordinanza, avendo superato il vaglio di legittimità del Consiglio di Stato, è divenuta inoppugnabile. Il mancato ripristino della destinazione d’uso entro i termini, quindi, ha comportato l’intavolazione del diritto di proprietà dell’immobile al Comune di Monfalcone disposta dal Giudice tavolare del Tribunale di Gorizia il 4 luglio scorso.