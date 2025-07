Centro massaggi a luci rosse da 2.000 euro al giorno, sequestrato

Un centro massaggi a luci rosse, nel quale si prostituiva una ragazza cinese che incassava oltre duemila euro al giorno, è stato scoperto e posto sotto sequestro dai Carabinieri a Trieste, in centro città. Una donna, di 47 anni, anch’essa cinese, che aveva organizzato l’attività del centro massaggi e che teneva per sé la quasi totalità degli incassi della ragazza, è stata denunciata per sfruttamento della prostituzione.

Durante le indagini, cominciate la scorsa primavera, i Carabinieri hanno documentato un flusso giornaliero di una ventina di clienti che – hanno accertato – pagavano da 80 a 120 euro ciascuno.

Il denaro, in parte sequestrato durante una perquisizione, veniva nascosto dalla ragazza sotto un tappeto e prelevato dalla donna in momenti successivi per evitare la presenza contemporanea di entrambe nel centro massaggi.