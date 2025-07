Centro storico di Gemona senza acqua lunedì 14 luglio

Lunedì 14 luglio, i residenti del centro storico di Gemona del Friuli dovranno fare i conti con un’interruzione dell’erogazione idrica che durerà circa otto ore, dalle 8:30 alle 17:00. Lo ha comunicato CAFC, spiegando che la sospensione è necessaria per un intervento urgente di riparazione.

La sospensione è dovuta alla riparazione di un’importante perdita sulla rete dell’acquedotto che serve gran parte del centro storico. L’operazione principale si concentrerà in via Caneva, all’incrocio con via Barazzutti, dove è prevista anche la sostituzione di una saracinesca di manovra. Contestualmente, sempre in via Caneva (all’incrocio con via dei Cappuccini), una seconda squadra installerà una nuova saracinesca interrata per migliorare la futura gestione della rete e ridurre le aree di disagio in caso di interventi futuri.

Questi lavori sono fondamentali per l’efficienza e la sicurezza del servizio idrico, oltre a rappresentare un passo concreto nella lotta allo spreco di acqua, risorsa preziosa per la comunità.

Numerose le vie interessate dall’interruzione, tra cui: Gradinata del Mercato, Largo Padre Gregorio Fioravanti Piazza del Ferro Piazza del Municipio, Piazza del Ponte, Piazza Giuseppe Garibaldi, Piazza S. Antonio da Padova, Piazza Valentino Baldissera, Piazzale Monsignor Battista Monai, Piazzetta Luciano Fantoni, Piazzetta Portuzza, Piazzetta Vintani, Rive dai Stimatin, Rive di Venturin, Salita dei Longobardi, Salita del Castello, Via Altaneto, Via Antonio De Franceschinis, Via Artico di Prampero, Via Arturo Zardini, Via Asquini Via Canciole, Via Carlo Caneva, Via Cavour, Via Cella, Via Comitato Università Furlane, Via Croce del Papa, Via Da Fornas, Via Dante Alighieri (1 e da 46 a 52, pari), Via De’ Pascottini, Via Dei Cappuccini, Via Dei Conti, Via del Bersaglio, Via del Monastero, Via del Santo, Via del Tasso, Via del Teatro, Via Drendesima, Via Formentini, Via Fossale, Via G. Barazzutti, Via Gian Giacomo Liruti, Via Gian Pietro Della Stua, Via Gino Peressutti, Via Giovanni Griglio, Via Giuseppe Bini, Via Giuseppe, Vale Via Gleseute, Via Melchiorre Widmar, Via Monte Cjampón Via Moseanda, Via Ortaccio Via Ostermann, Via Padre Basilio Brollo, Via Parut Via Patriarca, Via Pietro Celetto, Via Pietro Savorgnan di Brazza, Via Pio Paschini, Via Pre’ Bepo Marchetti, Via Pre Checo Placereani, Via Rive Grande, Via S. Varisco, Via Sacra, Via Salcons, Via San Francesco, Via San Giovanni, Via San Leonardo, Via San Rocco, Via Sant’Antonio, Via Valentino Ostermann, Via Vegli, Via Vill, Via XX Settembre, Via XXVIII Aprile, Via Zuccola, Vicolo De’ Pascottini, Vicolo Degli Orefici, Vicolo Dei De’ Brugnì.