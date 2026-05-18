Centro Studi di Udine, rivoluzione quasi completata

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’ultimo tassello della rinascita del Centro Studi di Udine è ormai a un passo. Con l’avvio delle asfaltature di piazzale Cavedalis entra nella fase conclusiva il maxi intervento che negli ultimi anni ha cambiato volto a uno degli incroci più trafficati della città.
Dopo il completamento di Corte Villalta – il polo nato dalla riqualificazione dell’ex Dormisch che oggi ospita l’ITS Academy – ora tocca all’ultimo step: il rifacimento del manto stradale della nuova rotatoria. I lavori, iniziati oggi, proseguiranno fino a fine settimana soprattutto in orario notturno, tra chiusure temporanee e deviazioni per limitare l’impatto sul traffico.
La rotonda, già operativa in forma provvisoria da mesi, completerà il riassetto della mobilità attorno al polo scolastico, migliorando sicurezza e fluidità della circolazione. Ma la trasformazione dell’area non è ancora finita: entro l’estate aprirà anche il parcheggio interrato di Spazio Villalta, con 103 posti auto accessibili direttamente dalla rotatoria di piazzale Cavedalis.