Piazzale Cavedalis, conclusa rotatoria ‘salvatraffico’

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’ultimo tassello della rinascita del Centro Studi di Udine è stato completato. Con la conclusione delle asfaltature di piazzale Cavedalis si chiude la fase finale del maxi intervento che negli ultimi anni ha trasformato uno degli snodi più trafficati della città.

Dopo il completamento di Corte Villalta – il polo nato dalla riqualificazione dell’ex Dormisch e oggi sede dell’ITS Academy – è stato portato a termine anche l’ultimo step previsto: il rifacimento del manto stradale della nuova rotatoria. La rotonda, già attiva in forma provvisoria da mesi, è ora pienamente ultimata e definita, completando il riassetto della mobilità attorno al polo scolastico e migliorando la sicurezza e la fluidità della circolazione. Solo dopo le prossime piogge, ha spiegato l’assessore alla Viabilità Ivano Marchiol, sarà realizzata la segnaletica orizzontale e saranno posizionate le nuove panchine.

La trasformazione dell’area non si ferma però qui: entro l’estate è prevista l’apertura del parcheggio interrato di Spazio Villalta, con 103 posti auto accessibili direttamente dalla rotatoria di piazzale Cavedalis.