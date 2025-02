Centrosinistra a difesa del dirigente Primus, “Vittima di intimidazione”

Non si placa la polemica scoppiata attorno ai tre post pubblicati su Facebook in forma privata da Leonardo Primus, dirigente dell’Istituto comprensivo 6 di Udine. In mattinata, l’europarlamentare Cisint ha informato il ministro al Merito e all’istruzione Valditara evidenziando – ha riferito la stessa Cisint – non tanto le considerazioni politiche esposte dal preside, quanto i giudizi espressi nei confronti di alcuni suoi ex studenti simpatizzanti per il centrodestra, definiti ‘dalle fragilità esistenziali irrisolte’, utilizzando la stessa frase che l’ex guru della comunicazione della Lega Luca Morisi utilizzò descrivendo la sua uscita di scena a seguito dell’accusa di spaccio e detenzione di stupefacenti a Verona.

Nel frattempo, in pieno clima da campagna elettorale, a difesa del dirigente udinese si schiera il centrosinistra. “Primus è vittima di un’intimidazione tesa a tacitare la libertà di espressione di un cittadino che assolve con piena dignità il suo incarico pubblico”, afferma il capogruppo dem a Palazzo d’Aronco, Iacopo Cainero, che ritiene la richiesta di rimozione per motivi politici inammissibile, oltre che svolta con metodi al di fuori di ogni regola e procedura. Della stessa opinione anche l’assessore all’Istruzione di Udine, Federico Pirone. “Le affermazioni dell’onorevole Cisint – ha detto – sono gravi e inaccettabili. La censura forse è un valore per l’America di Trump e la Russia di Puntin, a cui lei e il suo partito fanno riferimento, ma di certo non è un valore per il nostro Paese e l’Unione Europea”. “La scuola è un servizio pubblico – ha aggiunto il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg Furio Honsell – non il cortile del politico di turno al momento al potere”.