Cerca di accoltellare i carabinieri, arrestato un 23enne

Era in forte stato di agitazione e, da un balcone, stava lanciando delle bottiglie di vetro sulla strada. Sabato sera i carabinieri sono intervenuti in centro a Codroipo nel tentativo di calmare un 23enne. Tuttavia, alla loro vista, il giovane ha prima urlando frasi minacciose; poi ha provato a colpirli con calci e pugni, quindi ha tentato di prendere un coltello da cucina ma non c’è riuscito. I militari sono stati costretti ad immobilizzarlo. La successiva perquisizione ha permesso ai carabinieri di trovare un panetto di 60 grammi di hashish.

Il 23enne, in attesa del giudizio direttissimo, è stato arrestato.